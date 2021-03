Terremoto in Grecia: forte sisma di magnitudo 6,3 sconvolge Larissa, avvertito anche in Italia, i primi bilanci (Di mercoledì 3 marzo 2021) Enorme paura in Grecia, dove una scossa di Terremoto di magnitudo 6,2 della scala Richter ha terrorizzato gli abitanti nei pressi di Tirnavos, nella zona di Salonicco. Il sisma avrebbe un epicentro di profondità di 20 chilometri ma, per fortuna, non ci sarebbero morti né feriti, come riportato da alcune fonti locali. Il dramma è avvenuto a 17 chilometri a ovest di Larissa, a nord di Atene, ed a 125 chilometri da Salonicco. La notizia è stata comunicata dall’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc). A quanto pare si sarebbe trattato di due scosse distinte avvenute alle 12.16 -ora locale di oggi. Terremoto in Grecia: gli altri Paesi interessati Il Terremoto di per sé ha interessato, anche se in maniera molto meno grave, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Enorme paura in, dove una scossa didi6,2 della scala Richter ha terrorizzato gli abitanti nei pressi di Tirnavos, nella zona di Salonicco. Ilavrebbe un epicentro di profondità di 20 chilometri ma, per fortuna, non ci sarebbero morti né feriti, come riportato da alcune fonti locali. Il dramma è avvenuto a 17 chilometri a ovest di, a nord di Atene, ed a 125 chilometri da Salonicco. La notizia è stata comunicata dall’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc). A quanto pare si sarebbe trattato di due scosse distinte avvenute alle 12.16 -ora locale di oggi.in: gli altri Paesi interessati Ildi per sé ha interessato,se in maniera molto meno grave, ...

Corriere : Terremoto in Grecia, tre forti scosse a nord di Larissa: la magnitudo massima tra il 5 ... - fattoquotidiano : Grecia, forti scosse di terremoto a nord di Atene: magnitudo 6.2 della scala Richter - Agenzia_Ansa : La violenta scossa di terremoto ha colpito Tirnavos, comune alla periferia della Tessaglia. #ANSA - magicaGrmente22 : Terremoto in Grecia, scossa di 6,3 della scala Richter. Avvertito anche in Puglia - BLIND_DATA24 : RT @Avvenire_Nei: Scosse di terremoto di magnitudo 5.9 a nord di Atene e Larissa -