Sicilia, in arrivo altre 100mila dosi di Astrazeneca. Circa 70mila gli accessi a prenotazione del personale scuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si profila un'accelerazione sul fronte delle somministrazioni con il vaccino Astrazeneca: la Struttura commissariale nazionale, titolare della distribuzione delle dosi, ha infatti comunicato alla Regione Siciliana che la previsione per il mese di marzo potrà aumentare di Circa 100mila unità, portando complessivamente la dotazione mensile per l'Isola a poco meno di 240mila possibili inoculazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si profila un'accelerazione sul fronte delle somministrazioni con il vaccino: la Struttura commissariale nazionale, titolare della distribuzione delle, ha infatti comunicato alla Regionena che la previsione per il mese di marzo potrà aumentare diunità, portando complessivamente la dotazione mensile per l'Isola a poco meno di 240mila possibili inoculazioni. L'articolo .

