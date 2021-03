Sanremo | Guerritore | ' in talento Achille Lauro riconosco mio teatro ultimi anni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021), 3 mar. (Adnkronos) - “La chiamata diha inaugurato giornate spinte da un vento pieno di energia, la sua narrazione è quella di chi ha spostato più in là ‘l'asticella del possibile'. Il suoè un motore potente: nel suo mondo espressivo spinto all'eccessoil miodegli". Così Monicaalla vigilia della sua partecipazione sul palco della 71esima edizione del Festival di, in uno dei 'quadri' di. ", come David Bowie, esprime la sua visione del mondo usando tutte le leve della creatività artistica.è ciò che ildeve essere, popolare e ...