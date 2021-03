**Sanremo: Gio Evan, 'innamorato della figura di Cristo, cerco la sua umanità in ogni uomo'** (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Mi sono innamorato di Cristo perché l'ho letto fuori da ogni forma di canone, di tradizione, non venivo da un percorso di Chiesa. L'ho conosciuto in India, l'ho letto nel Vangelo con la stessa importanza di un Piccolo Principe, come un romanzo. L'ho trovato un grande uomo, a me interessa chi sacrifica la vita e se stesso per gli altri, chi ha il coraggio di dividere una pietanza, chi si ferma dal malato anche solo per dargli la sua presenza. Questo è quello che cerco nell'umanità, il Cristo in ognuno. E quindi sfido a non affezionarsi a una figura così aitante". A raccontarlo all'Adnkronos è Gio Evan che, a Sanremo per la sua prima esperienza sul palco dell'Ariston dove stasera presenterà il brano 'Arnica', ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Mi sonodiperché l'ho letto fuori daforma di canone, di tradizione, non venivo da un percorso di Chiesa. L'ho conosciuto in India, l'ho letto nel Vangelo con la stessa importanza di un Piccolo Principe, come un romanzo. L'ho trovato un grande, a me interessa chi sacrifica la vita e se stesso per gli altri, chi ha il coraggio di dividere una pietanza, chi si ferma dal malato anche solo per dargli la sua presenza. Questo è quello chenell', ilin ognuno. E quindi sfido a non affezionarsi a unacosì aitante". A raccontarlo all'Adnkronos è Gioche, a Sanremo per la sua prima esperienza sul palco dell'Ariston dove stasera presenterà il brano 'Arnica', ...

FabioTraversa : RT @GiusCandela: CHE TURBOLENZE! PAURA IN VOLO PER GLI INVIATI RAI E CANTANTI IN GARA. GIO EVAN E L'ASSOCIAZIONE AL DUO ISOARDI-SALVINI: IL… - GiusCandela : CHE TURBOLENZE! PAURA IN VOLO PER GLI INVIATI RAI E CANTANTI IN GARA. GIO EVAN E L'ASSOCIAZIONE AL DUO ISOARDI-SALV… - raspa90 : RT @RepSpettacoli: A Sanremo Gio Evan dorme nella tenda sul terrazzo: 'Un albergo gentile ha realizzato il mio desio' [aggiornamento delle… - RepSpettacoli : A Sanremo Gio Evan dorme nella tenda sul terrazzo: 'Un albergo gentile ha realizzato il mio desio' [aggiornamento d… - Gio_r_gi : RT @stefyorlandobot: Ieri sera il festival di Sanremo ha fatto uno share minore perché se l'è dovuta vedere con un evento più importante an… -