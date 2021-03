**Sanremo: Gio Evan, 'innamorato della figura di Cristo, cerco la sua umanità in ogni uomo'** (2) (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - Gio Evan è un viaggiatore da sempre. Ecco come ha affrontato il necessario stop importo dalla pandemia: "Quando ti fermi, e per me è difficile, raro e doloroso, scopri che ci sono dei modi di viaggio diversi, che non sono quelli di viaggiare dentro sé, ma fuori da sé e di sé. La lettura, l'arte, l'immedesimazione...il viaggio è tante cose. Per ora ci accontentiamo di queste altre forme". Durante i suoi viaggi, si è guadagnato il soprannome di 'Evangelista', per i valori e le 'perle di saggezza' che trasmette. Lui, però, schiva con modestia la cosa: "Non voglio insegnare niente, non sono capace -dice- A me piace manifestare la vastità di pensiero, e se posso fare qualcosa è proprio questo: ispirare alla ricerca interiore". (di Ilaria Floris) Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - Gioè un viaggiatore da sempre. Ecco come ha affrontato il necessario stop importo dalla pandemia: "Quando ti fermi, e per me è difficile, raro e doloroso, scopri che ci sono dei modi di viaggio diversi, che non sono quelli di viaggiare dentro sé, ma fuori da sé e di sé. La lettura, l'arte, l'immedesimazione...il viaggio è tante cose. Per ora ci accontentiamo di queste altre forme". Durante i suoi viaggi, si è guadagnato il soprannome di 'gelista', per i valori e le 'perle di saggezza' che trasmette. Lui, però, schiva con modestia la cosa: "Non voglio insegnare niente, non sono capace -dice- A me piace manifestare la vastità di pensiero, e se posso fare qualcosa è proprio questo: ispirare alla ricerca interiore". (di Ilaria Floris)

FabioTraversa : RT @GiusCandela: CHE TURBOLENZE! PAURA IN VOLO PER GLI INVIATI RAI E CANTANTI IN GARA. GIO EVAN E L'ASSOCIAZIONE AL DUO ISOARDI-SALVINI: IL… - GiusCandela : CHE TURBOLENZE! PAURA IN VOLO PER GLI INVIATI RAI E CANTANTI IN GARA. GIO EVAN E L'ASSOCIAZIONE AL DUO ISOARDI-SALV… - raspa90 : RT @RepSpettacoli: A Sanremo Gio Evan dorme nella tenda sul terrazzo: 'Un albergo gentile ha realizzato il mio desio' [aggiornamento delle… - RepSpettacoli : A Sanremo Gio Evan dorme nella tenda sul terrazzo: 'Un albergo gentile ha realizzato il mio desio' [aggiornamento d… - Gio_r_gi : RT @stefyorlandobot: Ieri sera il festival di Sanremo ha fatto uno share minore perché se l'è dovuta vedere con un evento più importante an… -