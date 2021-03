Sanremo 2021: la classifica e il meglio della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello in versione Nilla Pizzi “Grazie dei fior”. Amadeus che, del tutto sereno, si mette nelle mani dei suoi co-conduttori e degli ospiti. Matilda De Angelis (vera rivelazione della prima serata) vestita Prada, clamorosamente spigliata e divertita, con una parlantina che riempie perfino il gelo del silenzio dalla platea vuota. Il primo attesissimo quadro di Achille Lauro, “glam rock, sessualmente tutto, genericamente niente”. Il medley di Loredana Bertè, a cui basta salire sul palco dell’Ariston per segnare ancora la migliore esibizione della serata. La giuria demoscopica ha votato i 13 big che si sono esibiti nella prima serata di Sanremo 2021. La classifica provvisoria stabilita dal primo round di votazioni ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello in versione Nilla Pizzi “Grazie dei fior”. Amadeus che, del tutto sereno, si mette nelle mani dei suoi co-conduttori e degli ospiti. Matilda De Angelis (vera rivelazione) vestita Prada, clamorosamente spigliata e divertita, con una parlantina che riempie perfino il gelo del silenzio dalla platea vuota. Il primo attesissimo quadro di Achille Lauro, “glam rock, sessualmente tutto, genericamente niente”. Il medley di Loredana Bertè, a cui basta salire sul palco dell’Ariston per segnare ancora la migliore esibizione. La giuria demoscopica ha votato i 13 big che si sono esibiti nelladi. Laprovvisoria stabilita dal primo round di votazioni ...

