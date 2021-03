Sanremo 2021: Irama salvato da Amadeus?? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che cosa accadrà a Irama? L’artista in gara a Sanremo è negativo al tampone molecolare, ma due suoi collaboratori no. Il regolamento prevederebbe la sua esclusione dalla gara. Amadeus propone però una soluzione alternativa che varrebbe naturalmente anche in caso di eventuali casi analoghi. La parola ora passa agli altri artisti in gara e alle loro case discografiche. Un collaboratore dello staff di Irama è risultato positivo al Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che cosa accadrà a? L’artista in gara aè negativo al tampone molecolare, ma due suoi collaboratori no. Il regolamento prevederebbe la sua esclusione dalla gara.propone però una soluzione alternativa che varrebbe naturalmente anche in caso di eventuali casi analoghi. La parola ora passa agli altri artisti in gara e alle loro case discografiche. Un collaboratore dello staff diè risultato positivo al Articolo completo: dal blog SoloDonna

