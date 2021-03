Sanremo 2021, Irama in gara tra i Big: novità assoluta, l’annuncio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Irama parteciperà a Sanremo 2021: la notizia è appena arrivata e si tratta di una vera e propria novità. E’ stato modificato il regolamento. Sembrava ormai terminata prima di iniziare l’esperienza di Irama a Sanremo 2021. Proprio ieri, martedì 2 marzo, nella prima serata del Festival il giovane cantante si sarebbe dovuto esibire. Qualcosa purtroppo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 marzo 2021)parteciperà a: la notizia è appena arrivata e si tratta di una vera e propria. E’ stato modificato il regolamento. Sembrava ormai terminata prima di iniziare l’esperienza di. Proprio ieri, martedì 2 marzo, nella prima serata del Festival il giovane cantante si sarebbe dovuto esibire. Qualcosa purtroppo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - StraNotizie : Sanremo 2021, scaletta della seconda puntata - zazoomblog : Sanremo 2021 Irama in gara tra i Big: novità assoluta l’annuncio - #Sanremo #Irama #novità #assoluta -