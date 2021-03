Salvini e Bonaccini: la strana coppia dello Sputnik (Di mercoledì 3 marzo 2021) Divisi in politica, uniti dallo Sputnik. Matteo Salvini e Stefano Bonaccini si trovano improvvisamente a far fronte comune su una causa: quella del vaccino russo. Il prodotto non è stato autorizzato ancora dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Il leader della Lega, però, spinge affinché l’Italia lo acquisti. Alla sua voce si è aggiunta quella del presidente dell’Emilia Romagna, del Partito democratico, che afferma: “Vorremmo e chiediamo chiarezza sul vaccino russo. Se ha validità ci auguriamo l’autorizzazione e l’acquisto per aumentare le dosi in circolazione, così come attendiamo entro l’estate la disponibilità di quello italiano”. E ancora: “Bene che il governo abbia messo in cima alle priorità il reperimento di nuovi vaccini - ha aggiunto -. È quanto chiediamo noi e chiedono i sindaci. È quello che si aspettano le nostre ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Divisi in politica, uniti dallo. Matteoe Stefanosi trovano improvvisamente a far fronte comune su una causa: quella del vaccino russo. Il prodotto non è stato autorizzato ancora dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Il leader della Lega, però, spinge affinché l’Italia lo acquisti. Alla sua voce si è aggiunta quella del presidente dell’Emilia Romagna, del Partito democratico, che afferma: “Vorremmo e chiediamo chiarezza sul vaccino russo. Se ha validità ci auguriamo l’autorizzazione e l’acquisto per aumentare le dosi in circolazione, così come attendiamo entro l’estate la disponibilità di quello italiano”. E ancora: “Bene che il governo abbia messo in cima alle priorità il reperimento di nuovi vaccini - ha aggiunto -. È quanto chiediamo noi e chiedono i sindaci. È quello che si aspettano le nostre ...

