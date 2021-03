Rio Ferdinand, retroscena su Roy Keane: «Prese a pugni un ragazzino» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il carattere di Roy Keane è passato alla storia: grinta da vendere e gioco duro. Rio Ferdinand ricorda un aneddoto dell’ex centrocampista Rio Ferdinand racconta un retroscena relativo a Roy Keane a Give Me Sport. «Una volta Roy colpì duramente Chris Eagles, un giovane che si era preso delle libertà di troppo. Chris arrivò in ritardo sul pallone un paio di volte facendogli fallo e Roy lo avvisò dicendogli di calmarsi. La sfida continuò e a un certo punto Eagles trattenne Roy per la maglia: lui si girò e gli ha diede un pugno sulla mascella». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il carattere di Royè passato alla storia: grinta da vendere e gioco duro. Rioricorda un aneddoto dell’ex centrocampista Rioracconta unrelativo a Roya Give Me Sport. «Una volta Roy colpì duramente Chris Eagles, un giovane che si era preso delle libertà di troppo. Chris arrivò in ritardo sul pallone un paio di volte facendogli fallo e Roy lo avvisò dicendogli di calmarsi. La sfida continuò e a un certo punto Eagles trattenne Roy per la maglia: lui si girò e gli ha diede un pugno sulla mascella». Leggi su Calcionews24.com

Tyek000n : Rio 'Abasiofon' Ferdinand - YBah96 : RT @macho_morandi: Le regole non le faccio io. Prima di vedere se un difensore e’ forte lo voglio vedere in una difesa a 4 coi terzini alti… - DocAlNord : RT @macho_morandi: Le regole non le faccio io. Prima di vedere se un difensore e’ forte lo voglio vedere in una difesa a 4 coi terzini alti… - Shigeomobkun : RT @macho_morandi: Le regole non le faccio io. Prima di vedere se un difensore e’ forte lo voglio vedere in una difesa a 4 coi terzini alti… - ninoBertolino : RT @macho_morandi: Le regole non le faccio io. Prima di vedere se un difensore e’ forte lo voglio vedere in una difesa a 4 coi terzini alti… -