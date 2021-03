Regina: testo e significato della canzone di Davide Shorty a Sanremo 2021 Nuove proposte (Di mercoledì 3 marzo 2021) Regina: testo e significato della canzone di Davide Shorty a Sanremo 2021 Regina testo – La canzone di Davide Shorty (Davide Sciortino), giovane artista in gara nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, si chiama Regina. Quali sono le parole del brano? Di seguito il testo integrale: Camminami di fronte Così mi fai seguire le tue forme con lo sguardo Guarda, c’è una casa all’orizzonte E noi ci urliamo in faccia alla stazione singhiozzando Entrambi con un ego enorme che ci mette in imbarazzo Per sentirsi più al sicuro ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021)di– LadiSciortino), giovane artista in gara nella categoriadel Festival di, si chiama. Quali sono le parole del brano? Di seguito ilintegrale: Camminami di fronte Così mi fai seguire le tue forme con lo sguardo Guarda, c’è una casa all’orizzonte E noi ci urliamo in faccia alla stazione singhiozzando Entrambi con un ego enorme che ci mette in imbarazzo Per sentirsi più al sicuro ...

