Reggio Calabria – Brogli elettorali: arrestati 5 soggetti per alterazione del voto (Di mercoledì 3 marzo 2021) I fatti riguardano le elezioni amministrative della città di Reggio Calabria svoltesi il 20 e 21 settembre 2020 Stamani, a seguito di complesse indagini effettuate dalla DIGOS di Reggio Calabria e coordinate dal Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Paolo Petrolo, i poliziotti della DIGOS hanno dato esecuzione

