Previsioni meteo 3 marzo | ultimi giorni con il sole

Le Previsioni meteo di oggi, mercoledì 3 marzo 2021: ancora tempo stabile su tutta l'Italia con l'anticiclone ma nel weekend tornano freddo e piogge Preparatevi a tirare di nuovo fuori dagli armadi cappotti, sciarpe e guanti. Nei prossimi giorni infatti le condizioni meteo cambieranno bruscamente sull'Italia in seguito al cedimento dell'anticiclone che permetterà il ritorno…

