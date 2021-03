ladyonorato : Parlamento Ue, il leader ungherese Orban annuncia il ritiro del suo partito dal Ppe - repubblica : ?? Ue, il premier ungherese Orban ha annunciato il ritiro del suo partito dal gruppo Ppe al Parlamento europeo - fattoquotidiano : Il partito Fidesz di Viktor Orban abbandona il Ppe al Parlamento europeo: l’annuncio su Facebook - news_mondo_h24 : Parlamento Ue, il partito di Orban lascia il Ppe - andiamoviaora : RT @Gigi412Po: @andiamoviaora @Lovenatyys Prima c'era una specie di partito che diceva di aprire il parlamento come una scatoletta di tonno… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento partito

... la coalizione di governo aveva già perso di fatto la propria maggioranza alla Camera bassa deldopo l'annuncio del deputato di estrema destra, Craig Kelly, di uscire dalLiberale. ...Pensiamo alle tante leggi importanti fatte approvare da Anselmi ine al Servizio ... Nel '59 entra nel Consiglio nazionale del. Deputata dal 1968 al 1992, dopo tre mandati da ...Il «Dpcm è stato firmato dal presidente del Consiglio verso le 18.45 di martedì 2 marzo ed è in vigore dal 6 di marzo al 6 di aprile». Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza s ...In attesa di ricevere i nuovi sostegni, i commercianti si stanno intanto adeguando alla novità della lotteria degli scontrini: circa in 300mila, sul milione e mezzo che ha installato il registratore t ...