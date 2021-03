Maradona, anche a Pozzuoli murales per celebrare il 'pibe' (Di mercoledì 3 marzo 2021) NAPOLI , - A tre mesi dalla scomparsa, anche Pozzuoli celebra Diego Maradona con un murales realizzato alle spalle dell'edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 marzo 2021) NAPOLI , - A tre mesi dalla scomparsa,celebra Diegocon unrealizzato alle spalle dell'edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al ...

sportli26181512 : #Maradona, anche a Pozzuoli murales per celebrare il 'pibe': Inaugurazione con Diego jr, l'avvocato Pisani, e l'ex… - CinqueNews : Maradona, anche a Pozzuoli un murales per celebrare il ‘pibe’ - Lores301 : @LolloSpanto @pisto_gol Però non si tratta di un paragone tra i giocatori, ma solo del numero di gol. Anche Mertens… - GgMacchiarella : @Duttale @SkySport Ancora con Maradona? Hahaha. Sei imbsrazzante. Anche fiat aveva sede in Italia e poi puff è sparita... - Bimbipopi : @volodelmattino Ciao @Fabiovoloo sto diventando matto. Come si chiama la canzone che c’era in sottofondo poco fa pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona anche Maradona, anche a Pozzuoli murales per celebrare il 'pibe' NAPOLI , - A tre mesi dalla scomparsa, anche Pozzuoli celebra Diego Maradona con un murales realizzato alle spalle dell'edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al poliziotto Pierluigi Rotta, l'agente scelto ...

BERLINALE 71 - "Fin da bambino ho il mito di Lucio Dalla" Volevo tanto ci fosse anche 'I muri del '21' di Roversi, che non è mai stata pubblicata ". " Da ... " Io sono meridionale, a Napoli Lucio è un mito come Maradona! ".

Maradona, anche a Pozzuoli un murales per celebrare il 'pibe' - Calcio ANSA Nuova Europa Pozzuoli un murale per celebrare Diego Maradona A tre mesi dalla scomparsa, anche Pozzuoli celebra Diego Maradona con un murale realizzato alle spalle dell'edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al poliziotto Pierlu ...

Maradona, anche a Pozzuoli un murales per celebrare il 'pibe' A tre mesi dalla scomparsa, anche Pozzuoli celebra Diego Maradona con un murales realizzato alle spalle dell'edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al poliziotto Pierl ...

NAPOLI , - A tre mesi dalla scomparsa,Pozzuoli celebra Diegocon un murales realizzato alle spalle dell'edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al poliziotto Pierluigi Rotta, l'agente scelto ...Volevo tanto ci fosse'I muri del '21' di Roversi, che non è mai stata pubblicata ". " Da ... " Io sono meridionale, a Napoli Lucio è un mito come! ".A tre mesi dalla scomparsa, anche Pozzuoli celebra Diego Maradona con un murale realizzato alle spalle dell'edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al poliziotto Pierlu ...A tre mesi dalla scomparsa, anche Pozzuoli celebra Diego Maradona con un murales realizzato alle spalle dell'edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al poliziotto Pierl ...