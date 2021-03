M5s, Crippa: “Toninelli chiede il reinserimento degli espulsi? È contro il regolamento” – Video (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Riammettere nel Movimento gli espulsi? Al momento non è possibile, è contro il regolamento“. Risponde così Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera, alla proposta di Danilo Toninelli, cioè quella secondo cui Beppe Grillo e Giuseppe Conte dovrebbero valutare un reinserimento degli espulsi. In particolare, quelli che non hanno votato la fiducia al governo guidato da Mario Draghi, disattendendo l’indicazione espressa dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Riammettere nel Movimento gli? Al momento non è possibile, èil“. Risponde così Davide, capogruppo del M5s alla Camera, alla proposta di Danilo, cioè quella secondo cui Beppe Grillo e Giuseppe Conte dovrebbero valutare un. In particolare, quelli che non hanno votato la fiducia al governo guidato da Mario Draghi, disattendendo l’indicazione espressa dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

