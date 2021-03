LIVE Sci di fondo, 15 km Mondiali in DIRETTA: tripletta norvegese! Holund batte Krueger ed Amundsen. Quarto Bolshunov (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 tripletta Norvegia! Vince Hans Christer Holund in 33’48?7! Secondo Simen Hegstad Krueger a 20?2, terzo Harald Oestberg Amundsen a 35?6. Solo Quarto Alexander Bolshunov a 43?7. 14.05 Holund ai 12.9 km passa con 15?7 su Krueger e 22?8 su Amundsen. Si profila un podio tutto norvegese! 14.03 Dopo 11.8 km Hans Christer Holund passa in testa con 16?4 su Simen Hegstad Krueger! 14.00 Al traguardo Alexander Bolshunov è secondo a 8?1 da Amundsen, che resta in testa nonostante la caduta! 13.58 Bolshunov in difficoltà! Dopo 12.9 km paga 18?5 da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11Norvegia! Vince Hans Christerin 33’48?7! Secondo Simen Hegstada 20?2, terzo Harald Oestberga 35?6. SoloAlexandera 43?7. 14.05ai 12.9 km passa con 15?7 sue 22?8 su. Si profila un podio tutto14.03 Dopo 11.8 km Hans Christerpassa in testa con 16?4 su Simen Hegstad! 14.00 Al traguardo Alexanderè secondo a 8?1 da, che resta in testa nonostante la caduta! 13.58in difficoltà! Dopo 12.9 km paga 18?5 da ...

