Lazio | scandalo mascherine dalla Cina e pressioni su Arcuri | tre arresti FdI aveva denunciato tutto

(Di mercoledì 3 marzo 2021)nel. Tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma. Nel mirino i dispositivi acquistatinella prima fase dell’emergenza coronavirus.: 3domiciliari per Andelko Aleksic, 41 anni, titolare della società milanese European network Tlc Srl. Vittorio Farina, ‘re’ degli stampatori. E già arrestato nel 2017 per bancarotta fraudolenta. Molto attivo nel settore della carta stampata. Ex socio di Luigi Bisignani. E tra i finanziatori della Fondazione Open di Matteo Renzi. E Domenico Romeo, 51 anni. Sono indagati a vario titolo. Per frode nelle pubbliche forniture. E truffa ...

...non poteva mancare lodelle siringhe per i vaccini: 10 milioni spesi per acquistare 157 milioni luer lock, a un prezzo medio fino a 6 volte superiore alla norma. La Corte dei Conti del...... tra cui l'uomo d'affari Gianluigi Torzi, già arrestato nell'inchiesta vaticana sul noto... Le Fiamme Gialle, inoltre, stanno effettuando numerose perquisizioni in Lombardia, Calabria,e ...Su disposizione del gip di Roma, su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Ielo, sono stati sequestrati quasi 22 milioni di euro, a carico dei 3 arrestati e della società milanese European Network, ...