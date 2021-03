La pandemia e i rischi per le aziende strategiche. Parla Bizzotto (Ibm) (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Gli Stati ostili si stanno strutturando, è la conferma che la guerra si sta spostando sul fronte cibernetico”. A Parlare è Luca Bizzotto, Cyber-Physical Security Executive Consultant di Ibm, con cui Formiche.net ha avuto modo di analizzare il rapporto X-Force Threat Intelligence Index 2021. “Se nella Prima guerra mondiale i Paesi ostili hanno attaccato i porti, oggi attaccherebbero allo stesso modo le infrastrutture critiche, definizione che copre uno spettro molto ampio, dagli ospedali ad alcune aziende del food&beverage, dai trasporti alle utility. E queste infrastrutture hanno evidenti fragilità”, continua l‘esperto che rappresenta il team Ibm X-Force negli eventi di sicurezza nazionali e internazionali. Il rapporto ha monitorato oltre 150 miliardi di eventi di security al giorno in più di 130 Paesi evidenziando come gli ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Gli Stati ostili si stanno strutturando, è la conferma che la guerra si sta spostando sul fronte cibernetico”. Are è Luca, Cyber-Physical Security Executive Consultant di Ibm, con cui Formiche.net ha avuto modo di analizzare il rapporto X-Force Threat Intelligence Index 2021. “Se nella Prima guerra mondiale i Paesi ostili hanno attaccato i porti, oggi attaccherebbero allo stesso modo le infrastrutture critiche, definizione che copre uno spettro molto ampio, dagli ospedali ad alcunedel food&beverage, dai trasporti alle utility. E queste infrastrutture hanno evidenti fragilità”, continua l‘esperto che rappresenta il team Ibm X-Force negli eventi di sicurezza nazionali e internazionali. Il rapporto ha monitorato oltre 150 miliardi di eventi di security al giorno in più di 130 Paesi evidenziando come gli ...

