La Favorite | versione francese in onda su Rai 5

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Laè il prossimo teatro messo insu Rai 5. Si tratta di un'opera ripescata dal repertorio di Gaetano Donizetti in unaMade in France. Ad allestire la scena è stato Allex Aguilera che approda con questo lavoro per la prima volta in TV. Mentre a dirigere l'orchestra c'è Francesco Lanzillotta. Per il cast vedremo nei panni di Léonor, la preferita del re, il mezzosoprano Sonia Ganassi. E poi ancora nei panni di Fernand, il tenore americano John Osborn. Cura la parte coreografica Carmen Marcuccio il quale ha diretto il Corpo di ballo del Teatro Massimo. Scene e costumi di Francesco Zito ripropongono fedelmente le abitudini della tradizione ottocentesca del melodramma italiano