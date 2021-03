Italia’s Got Talent stasera non va in onda: perché, il motivo (Di mercoledì 3 marzo 2021) perché stasera – 3 marzo – Italia’s Got Talent non va in onda né su Tv8 né su Sky Uno? Ve lo diciamo subito: il programma questa settimana “riposerà”. È stato infatti deciso di posticipare la messa in onda della puntata (registrata settimane fa) vista la concomitanza con il Festival di Sanremo 2021. Insomma, una mossa strategica per non perdere ascolti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 27 gennaio 2021 TRASMESSA Seconda puntata: mercoledì 3 febbraio 2021 TRASMESSA Terza puntata: mercoledì 10 febbraio 2021 TRASMESSA Quarta puntata: mercoledì 17 febbraio 2021 TRASMESSA Quinta puntata: mercoledì 24 febbraio 2021 TRASMESSA Sesta puntata: mercoledì 10 marzo 2021 Settima puntata: mercoledì 17 marzo 2021 Ottava ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021)– 3 marzo –Gotnon va inné su Tv8 né su Sky Uno? Ve lo diciamo subito: il programma questa settimana “riposerà”. È stato infatti deciso di posticipare la messa indella puntata (registrata settimane fa) vista la concomitanza con il Festival di Sanremo 2021. Insomma, una mossa strategica per non perdere ascolti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 27 gennaio 2021 TRASMESSA Secpuntata: mercoledì 3 febbraio 2021 TRASMESSA Terza puntata: mercoledì 10 febbraio 2021 TRASMESSA Quarta puntata: mercoledì 17 febbraio 2021 TRASMESSA Quinta puntata: mercoledì 24 febbraio 2021 TRASMESSA Sesta puntata: mercoledì 10 marzo 2021 Settima puntata: mercoledì 17 marzo 2021 Ottava ...

diceNiNi : @IlMici8 Italia's got talent. Almeno si ride un po'. - claudiaheda : RT @possospiegaree: Rosa non ha fatto Italia's got talent con lui? Ah no? #Amici20 - possospiegaree : Rosa non ha fatto Italia's got talent con lui? Ah no? #Amici20 - TecceCarlo : RT @sabinaminardi: Grazie a @lodocomello oggi protagonista di #BookZ Da #Violetta a @italiasgot fino a un nuovo libro #Lasciugona @Sperling… - iilaariiAaa : dramma maggiore di oggi: c’è italia’s got talent e san remo in contemporanea #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Impatto Tester Mercato 2021: Impatto di COVID 19 sulla Crescita del Settore, Top Fabbricazione, la Dimensione Regionale di Analisi e Previsioni per il 2026 - Genovagay Genova Gay