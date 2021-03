Isola dei famosi, Daniela Martani: 5 vaccini e un tampone per il reality (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pur di partecipare al reality L’Isola dei famosi l’ex hostess Alitalia si sottoporrà a vaccini e tampone La sua partecipazione all’Isola dei famosi ha fatto e sta facendo molto discutere per via delle sue affermazioni sulle linee dei no-vax e no-mask. L’ex hostess Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello, Daniela Martani, adesso per partecipare al reality che aprirà i battenti lunedì 15 marzo con alla conduzione Ilary Blasi si sottoporrà pur di partire per l’Honduras a cinque vaccini e un tampone molecolare. Lei infatti non farà eccezione, come tutti i naufraghi dovrà Daniela Martani andare contro le ideologie che ha dichiarato negli ultimi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pur di partecipare alL’deil’ex hostess Alitalia si sottoporrà aLa sua partecipazione all’deiha fatto e sta facendo molto discutere per via delle sue affermazioni sulle linee dei no-vax e no-mask. L’ex hostess Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello,, adesso per partecipare alche aprirà i battenti lunedì 15 marzo con alla conduzione Ilary Blasi si sottoporrà pur di partire per l’Honduras a cinquee unmolecolare. Lei infatti non farà eccezione, come tutti i naufraghi dovràandare contro le ideologie che ha dichiarato negli ultimi ...

