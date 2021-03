Irama sarà in gara questa sera? L’annuncio che tutti stavano aspettando (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Irama sarà sul palco del Festival di Sanremo 2021 questa sera? Ecco il risultato del suo tampone dopo la positività di uno dello staff. Attimi, anzi ore, di panico per Irama e tutto il suo staff: come sappiamo, infatti, ieri sera avrebbe dovuto esserci la sua esibizione ma, come abbiamo potuto leggere, un membro del Leggi su youmovies (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sul palco del Festival di Sanremo 2021? Ecco il risultato del suo tampone dopo la positività di uno dello staff. Attimi, anzi ore, di panico pere tutto il suo staff: come sappiamo, infatti, ieriavrebbe dovuto esserci la sua esibizione ma, come abbiamo potuto leggere, un membro del

WARNERMUSICIT : ‘La Genesi del tuo Colore’, il nuovo singolo di @IRAMAPLUME, è ora disponibile in pre-save e pre-add! ?? Pochi gior… - _AndreaPontone : Occhio a #Fasma, ragazzi, occhio... Per Colapesce e Dimartino, affossati dalla Demoscopica, sarà necessario un gra… - Luca_zone : @MChiacchiaro @Uberbored_80 Eliminato dalla gara. Anche se è positivo qualcuno del suo staff. Irama non ha cantato… - iamtoomoody : 'a domani sera' PREPARATEVI, che ci sarà Irama che ribalterà la situationnn e il primo posto sarà suo.… - belometti_sara : RT @PlumeRoses: visto che è un mini hit tweet vi riporto all luce la cover di radioactive fatta da filippo (irama) -

Ultime Notizie dalla rete : Irama sarà Sanremo 2021: Chi vincerà? Favoriti e quote ... Aiello e Bugo e Coma Cose e Ermal Meta e Noemi (12.00); Irama al pari di Max Gazze' (16.00); Arisa ... La terza serata sarà dedicata interamente ai big che interpreteranno i grandi classici della musica ...

il programma, la scaletta e gli ospiti della seconda serata Davide Toffolo ? Gio Evan ? Fulminacci ? Irama ? La Rappresentante di Lista ? Lo Stato Sociale ? ... Ci sarà Laura Pausini , fresca vincitrice del Golden Globe per la Miglior canzone originale. ...

Selvaggia Roma, “Ho tentato il suicidio”: confessione choc in diretta Altranotizia ... Aiello e Bugo e Coma Cose e Ermal Meta e Noemi (12.00);al pari di Max Gazze' (16.00); Arisa ... La terza seratadedicata interamente ai big che interpreteranno i grandi classici della musica ...Davide Toffolo ? Gio Evan ? Fulminacci ?? La Rappresentante di Lista ? Lo Stato Sociale ? ... CiLaura Pausini , fresca vincitrice del Golden Globe per la Miglior canzone originale. ...