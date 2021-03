Il software per commercialisti che fa per te

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sei un commercialista e sei alla ricerca di unche possa aiutarti nella gestione del tuo studio? Dedicami qualche minuto e ti mostrerò una valida soluzione per ottimizzare il tuo ambiente di lavoro. Cos’è unperIniziamo cercando di capire meglio cos’è unpere a cosa serve. Ilper, come già saprai, è uno strumento “salvatempo”, che consente di automatizzare le varie attività dello studio. Il commercialista, del resto, per un’azienda è una figura fondamentale: la gestione della contabilità consente di avere una precisa idea di entrate e uscite e di pagare regolarmente tutte le scadenze fiscali. È proprio questo che unperfa: tiene ...