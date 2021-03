Il governo rinvia ancora gli aiuti. Ristoratori e negozianti in attesa: “Noi senza soldi, avanti solo coi debiti. Ma reggiamo ancora per poco” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Durante la crisi di governo tutto si è fermato, ma noi intanto ci stavamo e ci stiamo ancora indebitando. Ieri abbiamo fatto tre asporti tra pranzo e cena. Stiamo tutto il giorno ad aspettare anche un solo ordine da 20 euro. Gli ultimi aiuti? Quelli del decreto Natale, circa 5mila euro. ancora qualche mese e siamo rovinati”. Roberto Cabras, titolare di un ristorante a conduzione familiare in zona Città Studi a Milano, sta pensando di chiudere. E dovrà farlo davvero se i nuovi ristori previsti dal decreto che il governo Draghi intende battezzare “Sostegno” non arriveranno in fretta. Ora si parla di almeno una settimana per varare il testo, mentre i soldi – se tutto va liscio – dovrebbero arrivare sui conti correnti entro la fine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Durante la crisi ditutto si è fermato, ma noi intanto ci stavamo e ci stiamoindebitando. Ieri abbiamo fatto tre asporti tra pranzo e cena. Stiamo tutto il giorno ad aspettare anche unordine da 20 euro. Gli ultimi? Quelli del decreto Natale, circa 5mila euro.qualche mese e siamo rovinati”. Roberto Cabras, titolare di un ristorante a conduzione familiare in zona Città Studi a Milano, sta pensando di chiudere. E dovrà farlo davvero se i nuovi ristori previsti dal decreto che ilDraghi intende battezzare “Sostegno” non arriveranno in fretta. Ora si parla di almeno una settimana per varare il testo, mentre i– se tutto va liscio – dovrebbero arrivare sui conti correnti entro la fine di ...

