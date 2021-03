Gf Vip | Dayane Mello solo quarta | una raccolta fondi online da 60mila euro per «consolarla»

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Non ce l’ha fatta a vincere il Grande Fratello Vip, ma può consolarsi comunque: perclassificata al reality Mediaset finito ieri dopo una maratona lunga diversi mesi, il compito era oggettivamente difficile di fronte ad una corazzata come Tommaso Zorzi, protagonista assoluto di questa edizione del Gf Vip e trionfatore nella finale andata in onda ieri sera. Su GoFundMe i fan di, perdella mancata vincita, le hanno organizzato una: l’obiettivo è di portarsi a casa, e l’appello è a tutti coloro che l’hanno seguita e amata in questi mesi. Nell’arco di pochi giorni sono stati raccolti già oltre 6.600, su una piattaforma che peraltro – in situazioni ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è... DAYANE! #GFVIP - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - infoitcultura : Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: è gelo alla festa del GF Vip - infoitcultura : “Mi sono innamorata di Dayane Mello”, parla Antonella Elia dopo il GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

Non posso pensare che fra tre mesi Stefania, Rosalinda,o Zelletta siano per me lontani ... La Salemi ha poi continuato parlando del vincitore del Gf, con cui si è resa spesso protagonista ...Una volta terminata la quinta edizione del ' Grande Fratello', ove ne è uscito vincitore Tommaso Zorzi, tutti i concorrenti si sono riuniti in un locale per ... Ulteriori dettagli sue ...Dayane Mello, Rosalinda Cannavò rivela: “Non sono innamorata di lei” La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è appena conclusa, e dopo quasi sei ...Secondo alcuni utenti del web, in risposta ad alcuni fan, Stefania Orlando avrebbe lanciato l'ennesima stoccata a Dayane Mello.