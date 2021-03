Firmato il nuovo Dpcm Draghi: tutti i contenuti e le regole in vigore dal 6 Marzo, Pasqua compresa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto pronto per il nuovo Dpcm contenente le norme anti-Covid, in vigore dal 6 Marzo al 6 Aprile: il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha Firmato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, fissando le misure di contenimento valide per un mese, e dunque Pasqua e Lunedì dell’Angelo compresi. Obbligo di mascherina e mantenimento delle distanze, divieto di assembramento e coprifuoco dalle 22:00 alle 5 del mattino: le regole non cambiano, e non ci sono allentamenti in vista. I Ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, nella conferenza stampa avvenuta ieri, hanno illustrato a Palazzo Chigi tutte le disposizioni sull’emergenza epidemiologica. Ma un cambio c’è, e riguarda la massima condivisione possibile: se il Parlamento è la ‘stella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto pronto per ilcontenente le norme anti-Covid, indal 6al 6 Aprile: il presidente del Consiglio, Mario, hanel pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, fissando le misure di contenimento valide per un mese, e dunquee Lunedì dell’Angelo compresi. Obbligo di mascherina e mantenimento delle distanze, divieto di assembramento e coprifuoco dalle 22:00 alle 5 del mattino: lenon cambiano, e non ci sono allentamenti in vista. I Ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, nella conferenza stampa avvenuta ieri, hanno illustrato a Palazzo Chigi tutte le disposizioni sull’emergenza epidemiologica. Ma un cambio c’è, e riguarda la massima condivisione possibile: se il Parlamento è la ‘stella ...

