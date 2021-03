Extraliscio, chi sono i musicisti che fondono liscio romagnolo e punk (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli “Extraliscio” sono un gruppo musicale italiano formatosi nel 2014. La band, con un progetto originale e ambizioso, unisce il punk al liscio della Romagna, terra natia dei tre componenti del gruppo musicale: Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Ferrara. In vita da soli 7 anni, i tre artisti hanno già un curriculum pieno di collaborazioni e progetti di successo. >> Sanremo 2021, la scaletta di mercoledì 3 marzo: cantanti in gara e ospiti I componenti del gruppo Gli Extraliscio si sono formati nel 2014 proprio in Romagna, terra di cui la loro musica nasce e resta intrisa, nonostante essa sia costantemente rivisitata e fusa con altri generi musicali. Mirco Mariani, 51 anni, di San Piero in Bagno (Forlì-Cesena), è autore e compositore del ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli “un gruppo musicale italiano formatosi nel 2014. La band, con un progetto originale e ambizioso, unisce ilaldella Romagna, terra natia dei tre componenti del gruppo musicale: Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Ferrara. In vita da soli 7 anni, i tre artisti hanno già un curriculum pieno di collaborazioni e progetti di successo. >> Sanremo 2021, la scaletta di mercoledì 3 marzo: cantanti in gara e ospiti I componenti del gruppo Glisiformati nel 2014 proprio in Romagna, terra di cui la loro musica nasce e resta intrisa, nonostante essa sia costantemente rivisitata e fusa con altri generi musicali. Mirco Mariani, 51 anni, di San Piero in Bagno (Forlì-Cesena), è autore e compositore del ...

