Enrico Vanzina, diario di scrittura di «Una giornata di nebbia a Milano» (Di mercoledì 3 marzo 2021) È appena uscito Una giornata di nebbia a Milano, il mio nuovo romanzo “giallo”. Un giallo che tende al grigio delle giornate uggiose milanesi. Voglio provare a raccontare le ragioni di questo romanzo. Le “mie” ragioni. Forse contano poco per chi legge, ma sono importanti per chi scrive. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) È appena uscito Una giornata di nebbia a Milano, il mio nuovo romanzo “giallo”. Un giallo che tende al grigio delle giornate uggiose milanesi. Voglio provare a raccontare le ragioni di questo romanzo. Le “mie” ragioni. Forse contano poco per chi legge, ma sono importanti per chi scrive.

harpercollinsIT : #EnricoVanzina ha scritto un giallo sorprendente, un'indagine senza poliziotti o investigatori, ma con uno scrittor… - Penelope19152 : RT @Apndp: E la 'prima' è andata. Grazie come sempre al mio #gf #bb #bigbro #bigbrother .@AdrianoPanatta Ci intendiamo al volo, produciamo… - _DAGOSPIA_ : VANZINA:UNA SIGNORA IN VIA CONDOTTI MI HA RIFATTO LA SCENA DE ‘LE FINTE BIONDE’ CON CINZIA LEONE CHE… - _DAGOSPIA_ : VANZINA:UNA SIGNORA IN VIA CONDOTTI MI HA RIFATTO LA SCENA DE ‘LE FINTE BIONDE’ CON CINZIA LEONE CHE… - leone52641 : RT @Apndp: E la 'prima' è andata. Grazie come sempre al mio #gf #bb #bigbro #bigbrother .@AdrianoPanatta Ci intendiamo al volo, produciamo… -