Covid: in Liguria 368 nuovi positivi, 48 in provincia di Savona (Di mercoledì 3 marzo 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di mercoledì 3 marzo 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - lorepregliasco : Dichiarazioni di ottobre, quando era evidente a chiunque non fosse in malafede o disinformato cosa sarebbe successo… - SmorfiaDigitale : Covid, in Liguria aumentano i dati di tutti gli indicatori: contagi, ricoveri e ... - POISSENOT : RT @RegLiguria: [3/3-18.29] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 202.780 ?? Somministrati = 127.284 (63% dei consegnati) ?? V… - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS LIGURIA?? 368 nuovi casi e 15 decessi?? -