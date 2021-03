Covid, Galli su La7: “Nuovo dpcm? Mi auguro di no, ma forse saranno necessarie altre restrizioni nelle prossime settimane” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il Nuovo dpcm del governo Draghi? Considerando la realtà che dobbiamo affrontare, non mi stupirei se si presentasse la necessità di cambiamenti in corsa. E sarebbe anche importante che nessuno si scandalizzi di questo. In questo momento, a guidare le danze e a dettare il copione è il virus. Non siamo noi, ahimè. Ovviamente saranno necessarie altre restrizioni nelle prossime settimane, anche se mi auguro di no”. Sono le parole di Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, nel corso della trasmissione “Otto e mezzo” (La7). L’infettivologo commenta poi i dati di oggi (oltre 17mila nuovi contagi, diffusione ampia della variante inglese e presenza di varianti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Ildel governo Draghi? Considerando la realtà che dobbiamo affrontare, non mi stupirei se si presentasse la necessità di cambiamenti in corsa. E sarebbe anche importante che nessuno si scandalizzi di questo. In questo momento, a guidare le danze e a dettare il copione è il virus. Non siamo noi, ahimè. Ovviamente, anche se midi no”. Sono le parole di Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, nel corso della trasmissione “Otto e mezzo” (La7). L’infettivologo commenta poi i dati di oggi (oltre 17mila nuovi contagi, diffusione ampia della variante inglese e presenza di varianti ...

