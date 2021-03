Covid, casi positivi nell’Italia a mondiale sci nordico: la nazionale rientra (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Le Nazionali italiane, impegnate al Mondiale di sci nordico in Germania, rientrano in Italia. Fra il personale e i tecnici della missione italiana sono stati riscontrati casi di positivita’ al Covid-19. Il presidente federale ha deciso di far rientrare le rappresentative presenti al Mondiale tedesco, sia per salvaguardare la salute degli atleti azzurri che per garantire una prosecuzione sicura delle gare iridate. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Le Nazionali italiane, impegnate al Mondiale di sci nordico in Germania, rientrano in Italia. Fra il personale e i tecnici della missione italiana sono stati riscontrati casi di positivita’ al Covid-19. Il presidente federale ha deciso di far rientrare le rappresentative presenti al Mondiale tedesco, sia per salvaguardare la salute degli atleti azzurri che per garantire una prosecuzione sicura delle gare iridate.

