Concorrenti creano assembramento dopo la finale del Grande Fratello Vip: interviene la Polizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incoronato Tommaso Zorzi vincitore del Grande Fratello Vip, tutti i Concorrenti si sono radunati nell’albergo per una festicciola in onore della fine del reality show durato ben 168 giorni. L’assembramento dei vipponi, tuttavia, non è passato inosservato ed ha anzi attirato l’attenzione delle forze di Polizia che hanno fatto irruzione nell’albergo interrompendo i festeggiamenti e disperdendo gli assembramenti. Lo ha raccontato Maria Teresa Ruta, ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque: “Eravamo quelli che erano dentro la casa. Ovviamente tutti con il tampone fatto, come se fosse dentro la casa. E quindi stavamo cenando. È arrivata la Polizia, ci ha guardato e ci ha detto: ‘Questo è un assembramento’. Ma eravamo dentro dentro la casa. Hanno chiamato la ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incoronato Tommaso Zorzi vincitore delVip, tutti isi sono radunati nell’albergo per una festicciola in onore della fine del reality show durato ben 168 giorni. L’dei vipponi, tuttavia, non è passato inosservato ed ha anzi attirato l’attenzione delle forze diche hanno fatto irruzione nell’albergo interrompendo i festeggiamenti e disperdendo gli assembramenti. Lo ha raccontato Maria Teresa Ruta, ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque: “Eravamo quelli che erano dentro la casa. Ovviamente tutti con il tampone fatto, come se fosse dentro la casa. E quindi stavamo cenando. È arrivata la, ci ha guardato e ci ha detto: ‘Questo è un’. Ma eravamo dentro dentro la casa. Hanno chiamato la ...

chesarmani15 : @justlikewalls Ah vedi, ci ho pensato alle pulizie ma poi dalle varie dinamiche che di creano tra i concorrenti ho… - filly265 : RT @giuliadeluca31: @maparliamodime9 @GrandeFratello Praticamente le dinamiche le creano loro non i concorrenti - filly265 : RT @lover_dayane: @maparliamodime9 @GrandeFratello Io prevedo solo ?? . Secondo me creano più dinamiche loro che i concorrenti in casa?? - maparliamodime9 : RT @lover_dayane: @maparliamodime9 @GrandeFratello Io prevedo solo ?? . Secondo me creano più dinamiche loro che i concorrenti in casa?? - lover_dayane : @maparliamodime9 @GrandeFratello Io prevedo solo ?? . Secondo me creano più dinamiche loro che i concorrenti in casa?? -

Ultime Notizie dalla rete : Concorrenti creano Alitalia, otto mosse per rilanciarla. Scrive Michele Geraci Non sono concorrenti, invece, e contrariamente alle dicerie popolari, aziende extra - Europee, ... anche gli aiuti di Stato diventano più accettabili da Bruxelles, perché non si creano distorsioni di ...

Pesaro: Fatture false per 25 milioni di euro, nei guai imprenditore pesarese ... per poi rivenderle a un prezzo vantaggioso, rispetto ai suoi concorrenti che si approvvigionavano ... quali l'evasione e le frodi fiscali, che creano invece importanti effetti distorsivi tra gli ...

Concorrenti creano assembramento dopo la finale del Grande Fratello Vip: interviene la Polizia Trendit Non sono, invece, e contrariamente alle dicerie popolari, aziende extra - Europee, ... anche gli aiuti di Stato diventano più accettabili da Bruxelles, perché non sidistorsioni di ...... per poi rivenderle a un prezzo vantaggioso, rispetto ai suoiche si approvvigionavano ... quali l'evasione e le frodi fiscali, cheinvece importanti effetti distorsivi tra gli ...