Chi sono gli Extraliscio, che portano il «punk da balera» a Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) A pochi giorni dall'inizio di Sanremo, la partecipazione degli Extraliscio è sembrata vacillare. Moreno il Biondo, uno fra i tre componenti del gruppo romagnolo, si è sottoposto a tampone, risultando poi positivo al Covid-19. Una beffa, è parsa. Ma, nei giri del destino, alla prima beffa ne è seguita una seconda, qualcosa che ha permesso di identificare la positività del clarinettista come un falso esito. Gli Extraliscio, dunque, fondati nel 2014 dal Biondo e Mirco Mariani, hanno ottenuto il via libera per salire sul palco dell'Ariston insieme a Davide Toffolo, componente dei Tre allegri ragazzi morti.

