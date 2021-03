Camorra | arresto latitante Ciriello | i complimenti all’Arma del ministro Lamorgese

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto«dei Carabinieri per l’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha portato all’ieri in Francia di Vincenzo, elemento di spicco del clan camorristico Mazzarella ed inserito nell’elenco dei 100 latitanti pericolosi». Lo ha detto ildell’Interno, Luciana. «Ringrazio la magistratura e gli investigatori delle forze di polizia per la complessa attività che svolgono, anche a livello internazionale, per assicurare alla giustizia esponenti di organizzazioni criminali. Professionalità, impegno e dedizione – ha sottolineato la titolare del Viminale – che hanno portato all’individuazione all’estero, grazie ai sempre più intensi rapporti di cooperazione di polizia, di 805 ...

Ultime Notizie dalla rete : Camorra arresto

La Repubblica

D'altronde, nella sua lunghissima vita anche dilo hanno accusato. Era il lontano 1992 quando incappò in una retata che portò all'di 20 affiliati al clan oplontino dei Limelli - ...LANapoli, l'altarino abusivo per il boss Sibillo: scatta... In particolare è stato tratto innella città di Avignone , in Francia. È ora in carcere, in attesa del provvedimento di ...«Complimenti all’Arma dei Carabinieri per l’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha portato all’arresto ieri in Francia di Vincenzo Ciriello, elemento di spicco ...Era tra i latitanti più pericolosi inseriti nell'elenco speciale del Ministero dell'Interno ma faceva il rider in Francia, consegnava pizze per conto del ristorante del ...