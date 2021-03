Bombe all’Arabia Saudita, dal Gip ‘no’ ad archiviazione per Rwm Italia e Uama: indagini su uccisione famiglia in Yemen vanno avanti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si deve fare chiarezza sull’attacco a Deir al-Hajari, nel nord-ovest dello Yemen. Chiarezza che è dovuta alla famiglia al-Ahdal, sterminata da un bombardamento della coalizione militare guidata da Arabia Saudita ed Emirati Arabi nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2016. Per questo il Gip di Roma ha respinto la richiesta d’archiviazione della Procura e ha imposto il prosieguo delle indagini penali a carico dei dirigenti di Rwm Italia, una filiale Italiana del produttore di armi tedesco Rheinmetall AG che ha prodotto e venduto le Bombe a Riyad, la cui esportazione è stata revocata il 29 gennaio scorso, e degli alti funzionari dell’Autorità nazionale per l’esportazione di armamenti (Uama), che ha invece rilasciato le autorizzazioni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si deve fare chiarezza sull’attacco a Deir al-Hajari, nel nord-ovest dello. Chiarezza che è dovuta allaal-Ahdal, sterminata da un bombardamento della coalizione militare guidata da Arabiaed Emirati Arabi nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2016. Per questo il Gip di Roma ha respinto la richiesta d’della Procura e ha imposto il prosieguo dellepenali a carico dei dirigenti di Rwm, una filialena del produttore di armi tedesco Rheinmetall AG che ha prodotto e venduto lea Riyad, la cui esportazione è stata revocata il 29 gennaio scorso, e degli alti funzionari dell’Autorità nazionale per l’esportazione di armamenti (), che ha invece rilasciato le autorizzazioni per ...

