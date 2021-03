Bombardieri (Uil): “Proroga blocco licenziamenti per evitare una bomba sociale, con Orlando c’è confronto” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Proroga licenziamenti 31 marzo, Pierpaolo bombardieri (segretario Uil): “E’ necessaria per evitare lo scoppio di una bomba sociale, c’è rischio di 1 milione di disoccupati in più. Con Orlando e Draghi cambio positivo nel metodo, c’è maggiore attenzione verso i sindacati, ora valuteremo nel merito”. Così il segretario del terzo sindacato italiano ai microfoni di Radio Cusano Campus sull’attesa Proroga dei licenziamenti, il cui blocco senza interventi del governo Draghi terminerà a fine marzo. Proroga licenziamenti 31 marzo, Pierpaolo bombardieri: “Senza blocco bomba sociale da un ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)31 marzo, Pierpaolo(segretario Uil): “E’ necessaria perlo scoppio di una, c’è rischio di 1 milione di disoccupati in più. Cone Draghi cambio positivo nel metodo, c’è maggiore attenzione verso i sindacati, ora valuteremo nel merito”. Così il segretario del terzo sindacato italiano ai microfoni di Radio Cusano Campus sull’attesadei, il cuisenza interventi del governo Draghi terminerà a fine marzo.31 marzo, Pierpaolo: “Senzada un ...

