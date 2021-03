Ascolti tv Sanremo 2021, dati in calo nella prima serata: 11 milioni di spettatori, 46% share (Di mercoledì 3 marzo 2021) dati in calo nella prima serata del festival di Sanremo 2021 per quanto riguarda gli Ascolti tv se raffrontati con l’anno precedente. L’Amadeus bis ottiene un’ampia platea, ma meno rispetto alla scorsa edizione. Scendiamo nel dettaglio: la prima parte della serata del 2021, andata in onda martedì 2 marzo, è stata seguita da 11 milioni 176 mila spettatori con il 46.4% di share. La seconda parte della serata ha avuto 4 milioni 212 mila spettatori con il 47.8% di share. Nel 2020 la prima parte era stata seguita da 12 milioni 480 mila ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021)indel festival diper quanto riguarda glitv se raffrontati con l’anno precedente. L’Amadeus bis ottiene un’ampia platea, ma meno rispetto alla scorsa edizione. Scendiamo nel dettaglio: laparte delladel, andata in onda martedì 2 marzo, è stata seguita da 11176 milacon il 46.4% di. La seconda parte dellaha avuto 4212 milacon il 47.8% di. Nel 2020 laparte era stata seguita da 12480 mila ...

repubblica : ?? Ascolti Sanremo: ieri 11,2 milioni di spettatori e 46,4% di share - SerraGiaco : @Soniotta @GalantoMassimo Hai problemi se la mattina ascolti canzoni di Sanremo - Usaunaltronome : Bene #oggièunaltrogiorno al 14,4% L'anno scorso la Balivo stava al 13,83. Contento per Serena Bortone e per il pro… - Paola63689975 : RT @fanpage: Ultim'ora #Sanremo2021, netto calo degli ascolti rispetto alla scorsa edizione. - AngeloCivico : @borraccino_ È stata una serata brutta e altamente noiosa. Gli ascolti ne sono una conseguenza. Via Amadeus da Sanremo, altro che ter ! -