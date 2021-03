Arisa stupisce a Sanremo ma tutti hanno notato quello strano dettaglio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il dettaglio con le foto a fine articolo! Arisa si esibisce per prima a Sanremo 2021. Ma i fan notano un dettaglio: «Cos'ha? L'ha dimenticato...». La cantante lucana ha aperto il 71esimo Festival della Canzone Italiana con la sua "Potevi dare di più", firmata da Gigi D'Alessio. Arisa si presenta con un look inaspettato, unghie lunghissime laccate di rosso e capelli raccolti con un fermaglio bizzarro color argento, che non è sfuggito ai fan. Immediati i commenti ironici dei fan: «Ma cos'ha sulla testa?». Di seguito vi sveliamo cos'era! Al termine della prima puntata della 71esima edizione è stata stilata la classifica dei 13 cantanti che si sono esibiti. Una classifica decretata dalla giura demoscopica, composta da 300 persone appassionate di musica. A causa dell’emergenza Coronavirus i ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilcon le foto a fine articolo!si esibisce per prima a2021. Ma i fan notano un: «Cos'ha? L'ha dimenticato...». La cantante lucana ha aperto il 71esimo Festival della Canzone Italiana con la sua "Potevi dare di più", firmata da Gigi D'Alessio.si presenta con un look inaspettato, unghie lunghissime laccate di rosso e capelli raccolti con un fermaglio bizzarro color argento, che non è sfuggito ai fan. Immediati i commenti ironici dei fan: «Ma cos'ha sulla testa?». Di seguito vi sveliamo cos'era! Al termine della prima puntata della 71esima edizione è stata stilata la classifica dei 13 cantanti che si sono esibiti. Una classifica decretata dalla giura demoscopica, composta da 300 persone appassionate di musica. A causa dell’emergenza Coronavirus i ...

