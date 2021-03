America’s Cup, Max Sirena: “Se Luna Rossa è davanti, non è facile passarla. Bertelli? Legame affettivo” (Di mercoledì 3 marzo 2021) A volte quello che sembra un azzardo può rivelarsi una scelta vincente. La Coppa America è sempre stata caratterizzata dallo spionaggio, questa non fa eccezione, per carpire i segreti dell’altro. A volte i segreti sono visibili a tutti, ma non tutti se ne accorgono. Tra i segreti con questa caratteristica di Luna Rossa ci metterei Massimiliano Max Sirena. Lo skipper venuto dal basso, il comandante operaio, il velista senza medaglie. Max Sirena è sempre stato guardato con sufficienza dal gotha della vela perché non ha pedigree, ma alla resa dei conti sta dimostrando che non è il curriculum che fa la differenza. Quando nel 2000 era il numero 3 a bordo della prima Luna Rossa, l’uomo dell’albero, Ben Ainslie (lo skipper di Ineos con un bottino di 4 ori olimpici) aveva già vinto un argento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) A volte quello che sembra un azzardo può rivelarsi una scelta vincente. La Coppa America è sempre stata caratterizzata dallo spionaggio, questa non fa eccezione, per carpire i segreti dell’altro. A volte i segreti sono visibili a tutti, ma non tutti se ne accorgono. Tra i segreti con questa caratteristica dici metterei Massimiliano Max. Lo skipper venuto dal basso, il comandante operaio, il velista senza medaglie. Maxè sempre stato guardato con sufficienza dal gotha della vela perché non ha pedigree, ma alla resa dei conti sta dimostrando che non è il curriculum che fa la differenza. Quando nel 2000 era il numero 3 a bordo della prima, l’uomo dell’albero, Ben Ainslie (lo skipper di Ineos con un bottino di 4 ori olimpici) aveva già vinto un argento ...

