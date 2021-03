Verso la Milano Digital Week 2021, Marco De Rossi di WeSchool: “Per cambiare l’Italia bisogna cambiare la scuola” (Di martedì 2 marzo 2021) Con lo scoppio della pandemia e la conseguente chiusura delle scuole l’esigenza di allestire strumenti e metodi di educazione a distanza si è rivelata urgente e, secondo alcuni, insormontabile. Eppure realtà come WeSchool hanno saputo cogliere le opportunità su cui si lavorava da anni e dare una forte accelerazione nella formazione Digitali di studenti e insegnati. Proprio l’accesso all’educazione anche tramite il Digitale sarà uno dei temi della pRossima Milano Digital Week 2021, una serie di incontri virtuali su tecnologia e futuro sostenibile che si terrà dal 17 al 21 marzo pRossimi (tutte le info sul sito ufficiale). Fra gli ospiti di questa carrellata ci sarà anche Marco De Rossi, il giovane ... Leggi su wired (Di martedì 2 marzo 2021) Con lo scoppio della pandemia e la conseguente chiusura delle scuole l’esigenza di allestire strumenti e metodi di educazione a distanza si è rivelata urgente e, secondo alcuni, insormontabile. Eppure realtà comehanno saputo cogliere le opportunità su cui si lavorava da anni e dare una forte accelerazione nella formazionei di studenti e insegnati. Proprio l’accesso all’educazione anche tramite ile sarà uno dei temi della pma, una serie di incontri virtuali su tecnologia e futuro sostenibile che si terrà dal 17 al 21 marzo pmi (tutte le info sul sito ufficiale). Fra gli ospiti di questa carrellata ci sarà ancheDe, il giovane ...

Corriere : Lombardia verso l'arancione: dovranno chiudere bar e ristoranti - poliziadistato : Traffico di droga in Italia e all'estero, operazione #Squadramobile Milano con #Sco e #Dcsa. Arresti, sequestro ben… - History61186776 : ??#IIGuerraIndipendenza ??+++Nella battaglia di #Magenta (MI) le forze franco-piemontesi sconfiggono gli austriaci ch… - VoxClamantis5 : @VenditaAmaranto @doctor_milano @LegaSalvini @borghi_claudio @AlbertoBagnai 2/ dell'attuale PPE, il motivo per cui… - NBVVerona : Si va verso Gara-3! Settimana di lavoro intenso per i gialloblù, appuntamento da dentro o fuori con l'Allianz Milan… -