Un anno dopo il Covid nel mondo: i numeri degli ultimi giorni (Di martedì 2 marzo 2021) Da un anno il Covid 19 tiene sotto scacco il mondo intero. E dopo una prima ondata lo scorso marzo e una fase di solo apparente rallentamento in estate, il virus è tornato più forte di prima con numerose varianti (sudafricana, inglese, brasiliana) a rendere ancora più difficoltosa la sua gestione. Lo sa bene l’Italia, che negli ultimi giorni ha a che fare con una impennata dei contagi a causa della variate inglese. Ma anche il resto del mondo arranca, con sempre più persone contagiate e una situazione di netta difficoltà da parte degli addetti ai lavori per contenere il virus . Quali sono i numeri del Covid nel mondo a un anno di distanza? Secondo gli ultimi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021) Da unil19 tiene sotto scacco ilintero. Euna prima ondata lo scorso marzo e una fase di solo apparente rallentamento in estate, il virus è tornato più forte di prima con numerose varianti (sudafricana, inglese, brasiliana) a rendere ancora più difficoltosa la sua gestione. Lo sa bene l’Italia, che negliha a che fare con una impennata dei contagi a causa della variate inglese. Ma anche il resto delarranca, con sempre più persone contagiate e una situazione di netta difficoltà da parteaddetti ai lavori per contenere il virus . Quali sono idelnela undi distanza? Secondo gli...

DiodatoMusic : Tornare su quel palco dopo tutto quel che mi è accaduto quest’anno sarà un grande onore. Avere la possibilità di ri… - Maxdero : Un anno dopo la #Lega scopre il #Covid. Ministro Garavaglia: “Sarà un marzo complicato, meglio essere prudenti”. Du… - GigiDatome : Dopo un anno e 100.000 morti. Tutta questa gente ha per forza di cose avuto a che fare col COVID: amici o parenti… - Leonidas_BC480 : @meb @elenabonetti Dopo un anno di pandemia ti ritrovo più isterica ah Maria Elè.. - GuineeTags : RT @antonio3160: Ho l'impressione che dopo un anno non c'ha capito una sega nessuno.. oppure ci prendono per il culo. Così, ad occhio #viro… -