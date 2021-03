Torta due mele con cioccolato e ricotta, senza latte e burro e solo 170 kcal.! (Di martedì 2 marzo 2021) Ti va un dolce goloso che però non sia troppo complicato da preparare? Bene, la ricetta che segue può essere proprio la risposta che cercavi. Si tratta di un dessert che si prepara in poco tempo ed è pure piuttosto leggero e digeribile, anche perché non contiene né burro né latte. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per circa otto persone servono questi ingredienti in queste quantità: 250 grammi di ricotta; 150 grammi di farina doppio zero; 100 grammi di stevia (ma possono andare bene anche lo zucchero di canna o quello semolato); 50 grammi di cacao amaro; una bustina di lievito per dolci; quattro uova; due mele. La preparazione La prima cosa è rompere le uova dentro una boule abbastanza grande, dopodiché si montano con una frusta a mano o anche elettrica; sempre lavorando con la frusta, si aggiungono la stevia, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 2 marzo 2021) Ti va un dolce goloso che però non sia troppo complicato da preparare? Bene, la ricetta che segue può essere proprio la risposta che cercavi. Si tratta di un dessert che si prepara in poco tempo ed è pure piuttosto leggero e digeribile, anche perché non contiene néné. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per circa otto persone servono questi ingredienti in queste quantità: 250 grammi di; 150 grammi di farina doppio zero; 100 grammi di stevia (ma possono andare bene anche lo zucchero di canna o quello semolato); 50 grammi di cacao amaro; una bustina di lievito per dolci; quattro uova; due. La preparazione La prima cosa è rompere le uova dentro una boule abbastanza grande, dopodiché si montano con una frusta a mano o anche elettrica; sempre lavorando con la frusta, si aggiungono la stevia, ...

