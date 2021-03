Speranza: "Le mascherine in commercio in Italia sono sicure" (Di martedì 2 marzo 2021) “Il procedimento autorizzativo vigente in Italia sulle mascherine è molto rigoroso, mi sento di dire che le mascherine in commercio sono sicure”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a palazzo Chigi rispondendo ad una domanda sull’ipotesi, rimbalzata nei giorni scorsi sulla stampa, che buona parte delle Ffp2 in circolazione in Italia non siano a norma. “La priorità è la tutela della salute. È questo il principio guida che sta alla base del Dpcm”, ha aggiunto. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) “Il procedimento autorizzativo vigente insulleè molto rigoroso, mi sento di dire che lein”. Lo dice il ministro della Salute Robertoin conferenza stampa a palazzo Chigi rispondendo ad una domanda sull’ipotesi, rimbalzata nei giorni scorsi sulla stampa, che buona parte delle Ffp2 in circolazione innon siano a norma. “La priorità è la tutela della salute. È questo il principio guida che sta alla base del Dpcm”, ha aggiunto.

