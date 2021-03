Serie A, Juventus-Spezia 3-0: i bianconeri non steccano e si avvicinano al Milan (Di martedì 2 marzo 2021) La Juventus non fallisce l’appuntamento con la vittoria nell’impegno casalingo contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Andrea Pirlo rifila tre reti alla compagine spezzina grazie alle reti di Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo (tutte nella ripresa) dopo un primo tempo non eccezionale. Sono bastate tre fiammate nei secondi quarantacinque minuti, ispirate da Federico Bernardeschi, per far pervenire i tre punti sotto alla Mole Antonelliana. I campioni d’Italia si avvicinano, momentaneamente, al Milan di Stefano Pioli continuando la rincorsa scudetto. Lo Spezia, ottimo fino all’intervallo, si è un po’ sciolto nel secondo tempo, ma il tecnico siciliano può ritenersi comunque soddisfatto: il campionato dei suoi, fin qui, è al di sopra delle aspettative. Ecco cosa è successo in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Lanon fallisce l’appuntamento con la vittoria nell’impegno casalingo contro lodi Vincenzo Italiano. Andrea Pirlo rifila tre reti alla compagine spezzina grazie alle reti di Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo (tutte nella ripresa) dopo un primo tempo non eccezionale. Sono bastate tre fiammate nei secondi quarantacinque minuti, ispirate da Federico Bernardeschi, per far pervenire i tre punti sotto alla Mole Antonelliana. I campioni d’Italia si, momentaneamente, aldi Stefano Pioli continuando la rincorsa scudetto. Lo, ottimo fino all’intervallo, si è un po’ sciolto nel secondo tempo, ma il tecnico siciliano può ritenersi comunque soddisfatto: il campionato dei suoi, fin qui, è al di sopra delle aspettative. Ecco cosa è successo in ...

