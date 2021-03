Sconcerti: è meglio che gli arbitri restino in silenzio, tanto nessuno gli crede (Di martedì 2 marzo 2021) Nella rubrica quotidiana su Calciomercato.com, Mario Sconcerti commenta le dichiarazioni dell’arbitro Orsato a Novantesimo minuto. “Il modo in cui è stato trattato Orsato conferma quanto sia opportuno che gli arbitri rimangano nel silenzio”. nessuno crederà mai ad un arbitro. “E’ seducente l’idea di avere l’arbitro amico di tutti, ma non convincerà nessuno, metà del coro non gli crederà mai. Orsato è stato sincero e bravo nel gestire il mezzo televisivo. Il risultato sono stati insulti da mezza Italia. Perché nell’immaginario collettivo l’arbitro non ha mai il diritto di sbagliare. Sbagliando non conferma di essere un uomo, ma solo che è un corrotto”. Per aumentare la credibilità degli arbitri nel tempo sono stati inseriti il professionismo, la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Nella rubrica quotidiana su Calciomercato.com, Mariocommenta le dichiarazioni dell’arbitro Orsato a Novantesimo minuto. “Il modo in cui è stato trattato Orsato conferma quanto sia opportuno che glirimangano nel”.rà mai ad un arbitro. “E’ seducente l’idea di avere l’arbitro amico di tutti, ma non convincerà, metà del coro non glirà mai. Orsato è stato sincero e bravo nel gestire il mezzo televisivo. Il risultato sono stati insulti da mezza Italia. Perché nell’immaginario collettivo l’arbitro non ha mai il diritto di sbagliare. Sbagliando non conferma di essere un uomo, ma solo che è un corrotto”. Per aumentare la credibilità deglinel tempo sono stati inseriti il professionismo, la ...

