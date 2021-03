Sci alpino | ufficializzate le 4 azzurre che prenderanno parte ai Mondiali Junior di Bansko

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021) La FISI ha comunicato i nomi delle quattroconvocate in vista deies di sci2021 di(Bulgaria), in programma dal 3 al 5 marzo per quel che riguarda il comparto maschile, quindi dall’8 al 10 per quello femminile. Le italiane che saranno al via della manifestazione iridata (in slalom, gigante e superG): Ilaria Ghisalberti, classe 2000, ha esordito in Coppa del Mondo a Soelden. In Coppa Europa vanta tre risultati nelle top30, 16a in gigante a Livigno, mentre hacipato aidi Narvik dello scorso anno. Celina Haller, classe 2000, in Coppa Europa è stata 14a a Vaujany in gennaio, in slalom. Sophie Mathiou, classe 2002, con un 13° posto in slalom poco più di un mese fa in Coppa Europa. Elena Sandulli, classe 2000, ha due ...