Sci alpino, le convocate dell’Italia per le gare di Jasna: sette azzurre in tutto tra gigante e slalom (Di martedì 2 marzo 2021) Fine settimana dedicato alle prove tecniche quello di Jasna, in Slovacchia, per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: sabato 6 si disputerà lo slalom gigante, mentre domenica 7 è in programma lo slalom speciale, in entrambi i casi con manche previste alle ore 09.30 ed alle 12.30. Sono sette nel complesso le azzurre chiamate: Marta Bassino e Federica Brignone disputeranno entrambe le gare, mentre faranno solo il gigante Elena Curtoni, Laura Pirovano e Roberta Melesi, infine saranno al via del solo slalom Irene Curtoni e Martina Peterlini. convocate gigante Marta Bassino Federica Brignone Elena Curtoni Laura Pirovano Roberta Melesi convocate ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Fine settimana dedicato alle prove tecniche quello di, in Slovacchia, per la Coppa del Mondo di scifemminile: sabato 6 si disputerà lo, mentre domenica 7 è in programma lospeciale, in entrambi i casi con manche previste alle ore 09.30 ed alle 12.30. Sononel complesso lechiamate: Marta Bassino e Federica Brignone disputeranno entrambe le, mentre faranno solo ilElena Curtoni, Laura Pirovano e Roberta Melesi, infine saranno al via del soloIrene Curtoni e Martina Peterlini.Marta Bassino Federica Brignone Elena Curtoni Laura Pirovano Roberta Melesi...

_Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - sportface2016 : Sci Alpino, Cdm: via libera della FIS alle due gare di Are del 12 e 13 marzo #FIS #fisalpine - zazoomblog : Sci alpino saranno cinque gli azzurri impegnati nelle prove veloci di questo weekend a Saalbach - #alpino #saranno… - OA_Sport : #Sci alpino, saranno cinque gli azzurri impegnati nelle prove veloci di questo weekend a Saalbach -