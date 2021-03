Sanremo: Mihajlovic, 'non farò prove per duetto con Ibra, arriverò all'ultimo' (Di martedì 2 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 2 marzo 2021) su Notizie.it.

sportface2016 : #SerieA | #CagliariBologna, le dichiarazioni del tecnico rossoblù Sinisa #Mihajlovic alla vigilia - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Mi dispiace per Ibra. Prove per il duetto a Sanremo? Non c'è tempo, ma sono un cantante': Sin… - cmdotcom : #Bologna, #Mihajlovic: 'Mi dispiace per Ibra. Prove per il duetto a Sanremo? Non c'è tempo, ma sono un cantante'… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Ibra e la battuta sugli interisti Amadeus e Fiorello - Profilo3Marco : RT @Corriere: Ibra e la battuta sugli interisti Amadeus e Fiorello -