Sanremo | Matilda De Angelis | ‘appena ho visto il palco ho pianto’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Sono super contenta, super emozionata, quando ho visto il palco mi sono messa a piangere, nemmeno di fronte a Nicole Kidman". Lo ha detto l'attrice Matilda De Angelis, la co-conduttrice della serata inaugurale del festival di Sanremo al fianco di Amadeus. "E' un palco magico che tira fuori il meglio e il peggio di tutti", ha detto l'attrice, una delle protagoniste di 'Undoing' con Nicole Kidman e Hugh Grant. "E' un Festival strano e speriamo unico nel suo genere, perché non so se ci auguriamo un altro festival così", ha aggiunto l'attrice. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

